Nem um quinto dos empréstimos da UE foi requisitado pelos países

Até agora, apenas 19% do total de empréstimos disponibilizados pela União Europeia (UE) no âmbito do novo Mecanismo de Recuperação e Resiliência foram requisitados pelos Estados-membros. Os números foram compilados pelo Bruegel, um “think tank” dedicado a assuntos europeus, que fez uma primeira comparação dos planos já apresentados por 23 países.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...