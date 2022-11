Parlamento Europeu declara Rússia como "Estado patrocinador do terrorismo"

O Parlamento Europeu aprovou esta quarta-feira uma resolução que declara a Rússia como um "país patrocinador do terrorismo". A decisão surge mais de oito meses depois da invasão russa da Ucrânia, que provocou a morte de milhares de cidadãos e a destruição de infraestruturas críticas.





Na resolução aprovada (com 494 votos a favor, 58 contra e 44 abstenções), os eurodeputados notam que, depois de ter invadido o país vizinho em fevereiro, "a Rússia, sob o regime ditatorial de Vladimir Putin, tem continuado a sua ilegal, não-provocada e injustificada guerra de agressão contra a Ucrânia", em violação do direito internacional e humanitário.





Destacam que, desde o início da guerra, a Rússia tem atacado deliberadamente os cidadãos ucranianos e cometido inúmeras "atrocidades" como o massacre de Bucha, vitimando milhares de cidadãos ucranianos. Dizem ainda que, até ao momento, os bombardeamentos russos "danificaram ou destruíram 60.982 infraestruturas civis".





Face a isso, reconhecem a Rússia como um Estado patrocinador do terrorismo e como um Estado que "utiliza métodos de terrorismo".





No entanto, como a UE não pode designar oficialmente Estados como patrocinadores do terrorismo, a resolução do Parlamento Europeu serve para apelar aos 27 Estados-membros para que criem um quadro jurídico adequado e considerem a possibilidade de acrescentar a Rússia à lista de "países patrocinadores do terrorismo".





Essa integração na lista de "países patrocinadores do terrorismo" implica medidas mais restritivas em relação à Rússia, no que toca às relações comerciais e diplomáticas com o país, deixando a Rússia mais isolada no panorama internacional.





A resolução do Parlamento Europeu apela ainda a que o Conselho inclua a organização paramilitar russa "Grupo Wagner", o 141.º Regimento Especial Motorizado e outros grupos armados, milícias e forças financiadas pela Rússia na lista de terroristas da UE e apela à UE para que conclua rapidamente o nono pacote de sanções contra a Rússia.