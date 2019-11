Parlamento Europeu já aprovou Comissão Von der Leyen

Os eurodeputados votaram a favor do novo colégio de comissários liderado pela alemã Ursula von der Leyen e que conta com a portuguesa Elisa Ferreira como comissária para a Coesão e Reformas.

A União Europeia já tem órgão executivo para os próximos cinco anos depois de os eurodeputados terem elegido, esta quarta-feira, 27 de novembro, o novo colégio de comissários.



Num total de 707 votantes, houve 461 votos a favor, 157 contra e 89 abstenções. O Parlamento Europeu deu assim luz verde para que a Comissão Europeia liderada por Ursula von der Leyen possa entrar em funções no próximo dia 1 de dezembro. Para que o novo executivo possa iniciar o mandato de cinco anos falta apenas ser aprovado pelo Conselho Europeu, por maioria qualificada.



Se se confirmar o sentido de voto previamente revelado, os eurodeputados do PS, PSD e CDS apoiaram a aprovação, Bloco de Esquerda e PCP votaram contra e o deputado do PAN absteve-se.