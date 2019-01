Parlamento pode forçar May a apresentar plano B se acordo do Brexit for chumbado

Está cada vez mais intrincado o processo em torno do Brexit. Agora, se vir chumbado o acordo sobre os termos jurídicos da saída e os princípios norteadores da relação futura, Theresa May poderá ter de apresentar, num prazo de três dias, um plano B para a saída britânica da União Europeia.





O speaker da Câmara dos Comuns, John Bercow, aceitou que os deputados britânicos discutam uma emenda que poderá forçar a primeira-ministra May a avançar com um novo plano para evitar um Brexit sem acordo.





Em causa está uma resolução comercial que foi proposta pelo deputado conservador Dominici Grieve a fim de evitar uma saída desordenada da União se o acordo de saída for chumbado. No entanto, não é ainda certo que esta emenda seja aprovada, sendo expectável uma forte oposição da parte do governo britânico.





Esta quarta-feira foi retomada a discussão sobre o compromisso obtido entre Londres e Bruxelas cuja primeira votação, prevista para Dezembro, foi adiada pela primeira-ministra por forma a evitar a mais do que provável rejeição ao acordo.





Já na noite desta terça-feira a Câmara dos Comuns aprovou duas outras emendas que restringem a capacidade de ação governamental num cenário de saída sem acordo, obrigando o governo a precisar do parlamento para aprovar medidas em questões sensíveis como a área fiscal.





Nesta votação, vários deputados conservadores votaram junto dos trabalhistas, confirmando a divisão no seio dos "toreis" e a falta de apoio a Theresa May.





Afigura-se difícil a vida da primeira-ministra. É que o Partido Trabalhista revelou entretanto que se o acordo de saída for rejeitado, na votação que decorre na próxima terça-feira, avançará "imediatamente" com uma moção de censura ao governo conservador. May já disse que não pretende demitir-se mesmo que o acordo de saída seja rejeitado. Pelo seu lado, o secretário-geral trabalhista Jeremy Corbyn defende a realização de eleições antecipadas considerando que May não dispõe do apoio nem legitimidade necessários à prossecução do mandato resultante do referendo popular de 2016.





May ainda procura garantias adicionais mas Bruxelas não dá mais ajudas





Depois de ter adiado a votação inicial ao acordo para procurar obter, sem sucesso, garantias legais de que o objetivo do mecanismo de salvaguarda para a fronteira irlandesa não passa pela sua aplicação, Theresa May insiste em receber novas garantias de Bruxelas que possam acalmar os unionistas irlandesas e a ala "hard brexiter" dos "tories.





O chamado backstop implica, em termos genéricos, que o conjunto do Reino Unido tenha de cumprir as regulações comunitárias se até ao fim do período de transição, previsto para o final de 2020, não for encontrada uma solução que evite uma fronteira rígida entre as duas Irlandas.





Todavia, a Comissão Europeia mantém que o acordo negociado com Londres já refere que o mecanismo de salvaguarda é uma opção de última instância e recusa avançar com garantias legalmente vinculativas ou uma data-limite para que seja fechado um acordo comercial entre os dois blocos económicos. Por outro lado, Bruxelas rejeita renegociar os termos do acordo.