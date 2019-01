No último discurso que faz antes de ser votado o acordo de saída da UE, a primeira-ministra britânica defendeu que um cenário de novas eleições gerais não garante que com um novo parlamento seja mais fácil alcançar um entendimento sobre o Brexit. Jeremy Corbyn insiste em eleições antecipadas e afiança que se chumbado o acordo de May é possível renegociá-lo.

Theresa May insiste que em defesa do interesse nacional os deputados devem aprovar o acordo de saída da União Europeia e Jeremy Corbyn mantém que para desbloquear o processo são necessárias novas eleições que atribuam a um novo governo um mandato renovado que permita a reabertura das conversações com Bruxelas. Ao que a primeira-ministra responde notando que nada garante que a realização de eleições antecipadas "tornaria a aritmética parlamentar mais favorável" à aprovação de um tratado jurídico para o Brexit.A primeira-ministra e líder conservadora e o secretário-geral do Partido Trabalhista mantiveram assim inalteradas as respetivas posições na última intervenção parlamentar antes de o acordo de saída ser votado na Câmara dos Comuns, votação que deverá começar nos próximos 30-45 minutos.(Notícia em atualização)