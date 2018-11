Passaporte irlandês pode valer 80 mil dólares depois do Brexit

Residente em Fermanagh, na Irlanda do Norte, a mulher de 42 anos gastou cerca de 300 euros (337 dólares) para pedir a cidadania irlandesa para os seus filhos, de 11 e 12 anos, em parte para garantir que eles terão acesso aos benefícios da União Europeia, como propinas mais baixas e assistência médica. Segundo um acordo de paz de 1998, 1,8 milhões de pessoas da Irlanda do Norte têm direito a um passaporte irlandês, um passaporte britânico ou ambos.





"Fiz isso na esperança de conservar os direitos deles como portadores de passaportes irlandeses e cidadãos da UE, para que possam trabalhar e estudar em qualquer lugar da Europa ou na Irlanda", disse Hayes, que é de Birmingham, no Reino Unido, e tem direito a um passaporte irlandês através dos seus pais.





No entanto, aumenta o receio de que a situação talvez não seja tão simples - muitos desses direitos estão em risco, a menos que o Reino Unido e a UE concordem em considerar a Irlanda do Norte como parte do bloco depois do Brexit. A batalha pelos direitos é um microcosmo da disputa mais ampla sobre a Irlanda, que poderá catapultar o Reino Unido para fora da UE sem um acordo.





A situação da Irlanda do Norte é um ponto de discórdia crucial nas negociações do Brexit. Embora o foco tenha sido evitar postos fronteiriços, a questão de permitir que os cidadãos da Irlanda do Norte conservem as vantagens da cidadania da UE revela-se "complicada", disse o primeiro-ministro irlandês Leo Varadkar na semana passada, em mais um exemplo de como o Brexit arrisca reabrir feridas que se vinham curando nas últimas duas décadas.





Na semana passada, 1.000 personalidades proeminentes da Irlanda do Norte escreveram ao líder irlandês a pedir uma solução para a região.





"As palavras calorosas têm sido reconfortantes, mas as pessoas da Irlanda do Norte estão realmente com medo de serem abandonadas", disse Colin Harvey, professor de direito da Queen’s University de Belfast. "As palavras calorosas precisam vir com garantias sólidas, por escrito e legalmente aplicáveis".





Como 56% da Irlanda do Norte votou a favor da permanência na UE, é fácil entender porque é que um passaporte irlandês é tão atractivo. Dublin recebeu 180 mil pedidos do Norte desde o referendo do Brexit.





Muitos esperam obter benefícios como cuidados de saúde gratuitos, reconhecimento de qualificações em todo o bloco e propinas subsidiadas. Um cidadão da UE que estuda engenharia no Trinity College de Dublin paga cerca de 28 mil euros ao longo de quatro anos. Cidadãos de fora da UE, como será o caso dos ingleses depois do Brexit, pagarão cerca de 100 mil euros.





O problema é que muitos desses direitos estão vinculados à residência. Um estudante precisa de ter morado na UE durante três dos cinco anos anteriores à admissão para se qualificar para as propinas mais baixas em Dublin, por exemplo.





A solução é que os residentes da Irlanda do Norte sejam tratados como se estivessem a viver na UE depois do Brexit, disse Varadkar. Do mesmo modo, a UE sugeriu tratar a região como parte da zona alfandegária do bloco após a saída do Reino Unido, para ajudar a evitar que sejam colocados postos de fronteira na Irlanda. O Reino Unido rejeitou essa ideia, insinuando que a UE deseja anexar efectivamente a região.



