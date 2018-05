Portugal registou a terceira maior queda do desemprego entre os países da UE

Miguel Baltazar

A taxa de desemprego em Portugal desceu para 7,4% em Março - como revelou o INE no arranque desta semana – o que compara com os 9,7% no mesmo mês do ano passado. A queda, diz esta quarta-feira o Eurostat, foi a terceira maior entre os países da União Europeia.

Esta evolução só foi superada por Chipre, onde a taxa de desemprego caiu de 12,3% para 9,1% e pela Croácia, que registou uma descida de 11,8% para 9,4%. A Grécia também surge na lista dos melhores desempenhos, ainda que os últimos dados conhecidos sejam referentes a Janeiro e apontem para uma diminuição da taxa de desemprego de 23,2% para 20,6%.

Portugal também está cada vez mais afastado da média da Zona Euro, onde a taxa de desemprego se manteve, em Março, nos 8,5%, estável em relação a Fevereiro, e abaixo dos 9,4% de Março de 2017. Este é o nível mais baixo na região da moeda única desde Dezembro de 2008.

Também na União Europeia o desemprego permaneceu estável face ao mês anterior, nos 7,1%, o nível mais baixo desde Setembro de 2008.

O Eurostat estima que 17.481 milhões de pessoas estavam desempregadas na União Europeia, em Março, das quais 13.824 milhões na Zona Euro. Em relação a Fevereiro, o número de pessoas sem emprego diminuiu em 94 mil na UE e em 83 mil na Zona Euro.

Comparando com Março de 2017, o decréscimo no número de desempregados foi de 1.930 milhões na UE e 1.414 milhões na Zona Euro.

Entre os Estados-membros, as taxas de desemprego mais baixas foram registadas na República Checa (2,2%), Malta (3,3%) e Alemanha (3,4%) enquanto as mais altas foram observadas na Grécia (20,6% em Janeiro) e Espanha (16,1%).

Em comparação com Março de 2017, o desemprego diminuiu em todos os Estados-membros com excepção da Lituânia, onde ficou estável, e Estónia, onde subiu de 5,3%, em Fevereiro de 2017, para 6,5% no mesmo mês de 2018.