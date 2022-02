Preços na produção industrial sobem 12,2% em 2021 na zona euro e UE impulsionados por energia

Em dezembro de 2021, o indicador aumentou 26,2% em ambas as zonas na variação homóloga e 2,9% face a novembro.Segundo o serviço de estatísticas europeu, os preços na produção industrial aumentaram em todos os Estados-membros na comparação com dezembro de 2020, com especial destaque na Irlanda (99,2%), Dinamarca (58,9%) e Roménia (42,3%).O Eurostat explica estas subidas com o aumento de preços em todos os setores da produção industrial, com especial destaque para o da energia, que subiu uma média de 73,4% na zona euro e de 71,9% na UE, face a dezembro de 2020.Na variação em cadeia, as maiores subidas de preços observaram-se na Irlanda (13,3%), na Estónia (12,7%) e na Grécia (8%), tendo a única baixa sido registada na República Checa (-0,1%).Também na variação mensal os preços na produção industrial avançaram em todos os setores produtivos, com particular destaque para o da energia, onde subiram 7% na zona euro e 6,9% na UE.Em Portugal, o indicador aumentou 23% na variação homóloga e 1,9% na mensal, em dezembro de 2021.