Presidência portuguesa dá hoje o tiro de partida

Arranca esta terça a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia tendo como principal objetivo iniciar o processo de retoma pós-crise. Charles Michel estará em Lisboa numa cerimónia que contará com uma homenagem a Carlos do Carmo.

