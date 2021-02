Renzi rejeita novo Governo com Conte e agudiza crise política em Itália

O líder do Itália Viva e antigo primeiro-ministro, Matteo Renzi, anunciou esta terça-feira que as negociações com vista à formação de um novo Governo novamente liderado pelo primeiro-ministro demissionário, Giuseppe Conte, fracassaram.As duas partes, com mediação de Roberto Fico, líder da câmara baixa italiana, não conseguiram uma base de entendimento para um novo Governo com Conte à frente.Renzi disse que não foi possível ultrapassar as diferenças em diversos temas, incluindo a despesa na Saúde, Educação, Justiça e Infraestruturas."Tomamos nota das rejeições dos nossos colegas na ex-coligação. Agradecemos a [Roberto] Fico e confiamos no julgamento do chefe de Estado", disse Renzi, citado pela Reuters.O Presidente italiano, Sergio Mattarella, poderá tentar ainda lançar novas consultas aos partidos para ver se será possível reunir apoios para um governo de tecnocratas, que terá pela frente o desafio da crise da pandemia e o seu impacto na economia.O Itália Viva já indicou que seria favorável a que o cargo de primeiro-ministro fosse ocupado pelo ex-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi.Caso não seja obtido um apoio suficiente para uma solução governativa, Mattarella terá de empossar um governo de gestão e convocar eleições legislativas até junho.