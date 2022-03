UE admite estender prazos para poder gastar 190 mil milhões

A dois anos de terminar o quadro comunitário 2014-2020, os Estados-membros têm um terço dos fundos europeus por aplicar. Espanha é quem mais beneficiará com alargamento de prazos. Portugal está no “top 3” de países com melhor execução.

