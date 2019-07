UE ameaça duplicar retaliação se Trump atingir setor automóvel europeu

A comissária europeia que detém a pasta do Comércio, Cecilia Malmstrom, anunciou que a União Europeia decidiu quase duplicar, dos 20 mil milhões de dólares inicialmente anunciados para 39 mil milhões, o montante sobre o qual irão recair tarifas aduaneiras reforçadas aplicadas à importação de bens dos Estados Unidos no caso de Washington avançar com medidas protecionistas destinadas a atingir o setor automóvel europeu.



O presidente americano, Donald Trump, já ameaçou reforçar as taxas alfandegárias aplicadas aos automóveis e componentes de automóveis importados da Europa para proteger as fabricantes norte-americanas.



Malmstrom reiterou esta terça-feira que Bruxelas não aceitará qualquer exigência de Trump relacionada com uma limitação comunitária referente à exportação de automóveis para os EUA com base em justificações relacionadas com hipotéticas ameaças à segurança nacional.





Desta forma, a comissária explicou que Bruxelas não aceita prosseguir quotas ou limitar voluntariamente as suas exportações do setor automóvel para os EUA. Recorde-se que foi em janeiro último que a UE anunciou estar disposta a impor tarifas aduaneiras reforçadas sobre bens oriundos dos EUA num valor de 20 mil milhões de dólares, montante agora atualizada de forma a refletir com maior proporcionalidade aquilo que são os números respeitantes às trocas comerciais bilaterais entre os dois blocos económicos.