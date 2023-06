UE vai banir empresas de fabricarem tecnologia avançada na China

Leia Também 5G: Bruxelas diz que limitações à Huawei ou ZTE em 10 países da UE é justificada

A União Europeia vai impedir as empresas europeias de fabricarem tecnologias consideradas sensíveis, tais como supercomputadores, inteligência artificial e "microchips" avançados em países como a China.Segundo informação recolhida pelo jornal especializado Político , o plano será revelado esta terça-feira pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. A Estratégia Europeia de Segurança Económica pretende definir um conjunto de planos que vão permitir que Bruxelas seja mais interventiva na forma como as empresas europeias investem e se relacionam com outros países fora dos 27.O documento refere o risco de "dependência excessiva de um único país, especialmente de um com valores, modelos e interesses sistemicamente diferentes" e também a reunião do G7, realizada em maio, em que o "de-risking" da China foi um dos principais pontos de discussão. Este conceito implica o término ou restrição por parte de instituições de se relacionar com um conjunto de pessoas, neste caso um país.A União deve, por isso, prevenir "investimento externo num conjunto restrito de tecnologias avançadas suscetíveis de reforçar as capacidades militares e de inteligência de atores que possam usar essas capacidades para ameaçar a paz e a segurança internacional; e o tratamento seguro de informação sensível".A UE vai pedir o reforço do controlo em três áreas: investimento externo - controlando quando empresas estrangeiras compram ou adquirem participações em empresas ou infraestrutura crítica; exportações - quando as empresas da UE vendem armas ou "software" de espionagem a países hostis; e investimento externo.Atualmente, os governos nacionais são os responsáveis por controlar as exportações. Exemplo disso foi uma decisão dos Países Baixos de bloquear a venda de microchips avançados à China, num movimento que foi entendido de cedência a pressão por parte dos Estados Unidos.Apesar de o documento não referir a China, nem nenhum outro país em específico, é claro, para o jornal sediado em Bruxelas, que os alvos são Pequim e Moscovo. Com esta nova lei, no caso de propriedade intelectual e a segurança nacional estiverem em risco, devido a uma elevada exposição da cadeia de fornecimento a países como a China, a UE passará a poder proibir estes investimentos.O documento nomeia especificamente o "quantum computing", que poder usado para atingir a maioria das comunicações seguras; inteligência artificial e semicondutores avançados, como áreas que a União Europeia poderá prevenir "outsourcing".É esperado que a proposta seja discutida no encontro de chefes de governo e de estado na cimeira de 29 e 30 de junho.