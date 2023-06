Alexandre Fonseca: Portugal foi mais "agressivo" do que outros mercados nos limites ao 5G

O Co-CEO da Altice, Alexandre Fonseca, admite que Portugal foi mais longe do que os restantes países na exclusão da empresa chinesa da rede 5G.



Numa primeira leitura, disse, parece-lhe "evidente que o nível de agressividade desta medida é superior ao que parece ver noutros mercados". E dá o caso francês como exemplo. "Em França estamos em plena fase de substituição, mas França selecionou as oito maiores cidades francesas, alguns pontos estratégicos do ponto de vista militar ou de infraestruturas críticas e, nesses pontos, foi um processo negocial", afirmou, à margem do sétimo aniversário da Altice Labs, classificando como "razoável" o facto de ter existido diálogo.





Leia Também Altice Portugal aguarda clarificação para perceber impacto da exclusão da Huawei da rede 5G

"O Estado e os operadores negociaram, discutiram e chegaram a alguns consensos e à ausência de outros, mas houve essa discussão", enfatizou, acrescentando que terá de ser esperar para ver o que acontece em território português.Ao contrário de alguns países, como França, que aplicaram restrições mais localizadas, a deliberação conhecida na semana passada prevê que a proibição e exclusão de equipamentos de empresas classificadas como de "alto risco" se aplique a todos os aspetos da rede, e não só à rede mais crítica, o chamado 5G core. E é aí que a questão fica mais complexa aí, uma vez que a tecnologia de empresas como a Huawei não está no núcelo, mas sim noutras partes da rede, pelo que uma exclusão obrigaria à substituição de equipamentos, o que terá custo.



Remetendo "a análise" sobre os impactos da decisão "à equipa portuguesa", Alexandre Fonseca admitiu contudo a preocupação do grupo francês. "Obviamente que tudo o que possa ter impacto nas operações dos nosso países nos preocupa", disse.