Um terço do comércio da UE é feito com os Estados Unidos e a China

Quase 17% das trocas comerciais realizadas pela União Europeia, em 2017, foram feitas com os EUA, revelou esta segunda-feira, 26 de Março, o Eurostat. Em causa estão 631 mil milhões de euros. Já a China representa 15,3% das trocas comerciais, ou 573 mil milhões de euros.

Apesar de os EUA serem o principal parceiro comercial da região, o seu peso já foi maior. Em 2000, os EUA representavam quase 25% das trocas comerciais da UE. Do lado oposto está a China, que em 2000 representava pouco menos de 5%. No espaço de sete anos superou o Japão e a Rússia, tornando-se o segundo maior parceiro comercial dos Estados-membros.

Actualmente o terceiro maior parceiro é a Suíça, responsável por cerca de 7% do comércio (261 mil milhões de euros).



Estes dados assumem uma relevância maior numa altura em que em cima da mesa estão as negociações com os EUA sobre as tarifas que o país quer impor às importações de aço e de alumínio. A administração Trump suspendeu o efeito das tarifas sobre os bens provenientes da União Europeia, estabelecendo agora um período de negociações. Já houve responsáveis europeus a admitir que o prazo estipulado para as negociações não será suficiente para se chegar a um acordo.