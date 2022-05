União da Europa é “imagem mais poderosa do que qualquer parada militar em Moscovo”, diz von der Leyen

No discurso de encerramento da conferência sobre o futuro da Europa, que decorre esta segunda-feira em Estrasburgo, para comemorar o Dia da Europa, Ursula von der Leyen recordou os passos dados pela Europa ao longo dos últimos 77 anos, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, e deixou um olhar ao futuro da União Europeia.

"Para a Europa a memória do nosso passado sempre enquadrou o nosso futuro", contextualizou von der Leyen, para logo a seguir vincar que esse pensamento "é importante numa altura em que o impensável regressou ao nosso continente", referindo-se à guerra na Ucrânia. "Não fazer nada é recuar", disse a líder da Comissão Europeia, num encontro onde o primeiro-ministro português também marcou presença. "E os europeus estão determinados a não cometer esse erro".

A imagem de uma União democrática, onde os cidadãos apresentam propostas para temas como a transição climática ou a redução da dependência energética é "uma imagem mais poderosa do que qualquer parada militar que decorre enquanto falamos em Moscovo", atirou, referindo-se às comemorações do Dia da Vitória na Rússia. "Não tomemos por garantido o que é a Europa e sempre foi - um sonho formado pela tragédia, que hoje brilha da forma mais intensa".

Numa mensagem dirigida ao povo ucraniano - "que encontrou refúgio na Europa" - Ursula von der Leyen deixou claro que o "futuro da Europa também é o vosso futuro". "O futuro da vossa democracia também é o futuro da nossa democracia." Von der Leyen contextualizou que ainda esta segunda-feira conversou virtualmente com o Presidente da Ucrânia, que já entregou o questionário de cinco mil páginas no âmbito do processo de candidatura à adesão á União Europeia.

Foram apresentadas nesta conferência 49 ideias de propostas para a União Europeia, em diversas áreas de atuação. Von der Leyen indica que os trabalhos para "dar forma às propostas" começarão no próximo mês, dando como exemplos as ideias para restaurar a natureza ou ainda na redução do desperdício nas embalagens. Von der Leyen comprometeu-se a apresentar as primeiras propostas em resposta às ideias mencionadas na conferência em setembro, no discurso do Estado da União.