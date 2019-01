Vídeo em direto: May apresenta plano B e pede renegociação do Brexit com a UE

A primeira-ministra do Reino Unido regressa ao parlamento para tentar obter apoio para uma proposta alternativa ao acordo de saída chumbado há duas semanas. Theresa May parece apostar na renegociação com Bruxelas do backstop para a fronteira irlandesa. Assista aqui em direto.

A carregar o vídeo ...