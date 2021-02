Violentos confrontos em Barcelona e Madrid entre manifestantes e polícias

Violentos confrontos entre manifestantes e polícias estão a decorrer esta quarta-feira em Barcelona e Madrid.As manifestações, não autorizadas, ocorrem na sequência da detenção do rapper Pablo Hasel preso por ter escrito mensagens anti-monarquia na rede social Twitter.Na capital da Catalunha a situação é mais tensa, com os manifestantes a terem incendiado veículos e caixotes do lixo e feito barricadas.Em Madrid, os manifestantes juntaram-se nas Portas del Sol e arremessaram pedras da calçada contra as forças de segurança. Seguiu-se uma carga policial e a polícia disparou balas de borracha e usou gás lacrimogénio.Estes protestos ocorrem um dia após várias manifestações contra a detenção de Pablo Hasel que resultaram em confrontos violentos em Barcelona.