Volodymyr Zelensky discursa na Assembleia da República a 21 de abril

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, discursa no próximo dia 21 de abril às 15h da tarde na Assembleia da República, respondendo assim positivamente ao convite direcionado pelo Presidente da República.



Marcelo Rebelo de Sousa vai estar presente na sessão, segundo a informação avançada pelo jornal Público.





Leia Também Zelensky quer Rússia banida de todos os portos e aeroportos do mundo

A embaixadora da Ucrânia em Portugal,Inna Ohnivets, já tinha revelado, em entrevista à CNN Portugal, que o presidente ucraniano iria discursar no parlamento português ainda durante o mês de abril"Vamos dialogar sobre as datas possíveis e aceitáveis para o Presidente e vamos informar o parlamento português. Será ainda este mês", informou a diplomata.A proposta para que Volodymyr Zelensky discursasse na Assembleia da República foi realizada pelo PAN e aprovada por unanimidade pelos partidos, ainda que tenha recebido um pronunciamento contra do PCP.Desde que a guerra na Ucrânia começou, o Presidente ucraniano tem feito uso da palavra diante dos parlamentos de vários países pedindo apoio para combater a invasão russa.