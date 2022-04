Partidos defendem embargo total a petróleo e gás russos

Leia Também Volodymyr Zelensky discursa na Assembleia da República a 21 de abril

PSD, Iniciativa Liberal e Livre defenderam na Assembleia da República que Portugal abandone por completo as compras de petróleo e gás à Rússia. A informação é avançada na edição desta quinta-feira do jornal Público Numa discussão de mais de meia hora sobre a invasão militar da Ucrânia, todos os partidos, à exceção do PCP, condenaram o regime de Vladimir Putin.O debate antecipa a visita virtual do presidente ucrâniano ao Parlamento português. Zelensky falará aos deputados na próxima semana, a 21 de abril, após um convite do Presidente da República.