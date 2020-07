Alemanha afundou 10,1% no segundo trimestre, acima do esperado

Leia Também Pandemia destruiu quase 10 anos de crescimento alemão

A pandemia de covid-19 atirou a economia alemã para uma contração de 10,1% no segundo trimestre deste ano, quando comparado com os primeiros três meses de 2020, revelou o instituto nacional de estatísticas alemão, citado pela Bloomberg. O resultado foi pior do que o previsto pelos economistas, que apontavam para uma queda de 9%. Em termos homólogos, o PIB da maior economia da zona euro afundou 11,7%, também acima do antecipado.Não há registos de uma queda trimestral do PIB alemão tão grande, mostra a série estatística, iniciada em 1970, conforme indica a agência de notícias. As exportações, o consumo e o investimento caíram.A expectativa é que vários outros países da zona euro tenham registado contrações de dimensão semelhante, esperando-se que o conjunto dos Estados-membros do euro tenha caído 12%. Os dados preliminares serão revelados esta sexta-feira pelo Eurostat. Os analistas ouvidos pela Bloomberg apontam para uma contração de 15,2% em França e em Itália, e para uma queda de 16,3% em Espanha.Para responder à crise, a Alemanha aprovou um pacote de medidas de 130 mil milhões de euros, beneficiando da situação orçamental particularmente forte das duas finanças públicas. Já o Conselho Europeu alcançou um acordo histórico para emitir dívida conjunta e financiar a retoma na região, evitando desta forma sobrecarregar ainda mais as economias mais afetadas pela pandemia (como Itália, Espanha e França) e as que partiam de posições já mais endividadas (como a Grécia, Itália e Portugal).(Notícia atualizada às 9:38 com mais informação)