BCE defende fundo de garantia de depósitos comum de 38 mil milhões de euros

O documento divulgado esta quarta-feira refere que um EDIS com este montante permitiria aos depositantes evitar perdas face a uma crise financeira ainda mais grave do que a registada entre 2007 e 2009.

O estudo tenta dar resposta a algumas das principais objecções que têm travado durante anos o lançamento de um fundo europeu de garantia de depósitos, nomeadamente as preocupações da Alemanha e outros países de que acabariam por suportar os custos de problemas no sector financeiro que ocorram noutros países.

O EDIS implicaria proteger integralmente os depósitos até 100 mil euros em qualquer banco da Zona Euro e seria financiado pela banca com o apoio dos Estados-membros.

Os autores do relatório concluíram que um montante de 38 mil milhões de euros não seria esgotado mesmo que 10% dos bancos com maior risco na Zona Euro entrassem em resolução simultaneamente e que o sector bancário sofresse perdas muito superiores às da última crise financeira.

O estudo estima que as instituições financeiras de qualquer país apenas receberiam mais do que pagaram nos cenários mais extremos e que estes apenas se colocariam na Grécia, Espanha, Bélgica, Chipre, Malta, Itália e, num caso, no Luxemburgo.

"O EDIS ofereceria maiores benefícios em termos de protecção para os depositantes e apresenta riscos limitados, uma vez que a probabilidade e a magnitude das intervenções são baixas", referem os economistas.

Esta ideia baseia-se na suposição de que as contribuições dos bancos para o fundo dependam do seu risco. Os bancos alemães seriam os principais contribuintes para o EDIS, num total de 12.500 milhões de euros.