Crise em Itália empurra confiança dos investidores para mínimos de 2016

A confiança dos investidores na Zona Euro caiu, em Junho, pelo quinto mês consecutivo, para o nível mais baixo desde Outubro de 2016, penalizada pela crise política em Itália e pela disputa comercial com os Estados Unidos.

O índice Sentix desceu de 19,2 pontos, em Maio, para 9,3 pontos, em Junho, um valor muito abaixo do esperado pelos analistas consultados pela Reuters, que apontavam para uma queda mais ligeira para 18,4 pontos. A descida deve-se sobretudo à avaliação mais fraca dos investidores às condições actuais e às menores expectativas económicas, que recuaram para o patamar mais baixo desde Agosto de 2012.

"O novo governo de Itália está a motivar grandes preocupações entre os investidores em relação à Zona Euro", afirmou Manfred Huebner, director do Sentix, citado pela Reuters.

No final da semana passada, a coligação composta pelos partidos anti-sistema 5 Estrelas e Liga tomou posse em Itália, depois de três meses de impasse, acalmando os mercados, assustados com a possibilidade de novas eleições no país, que podiam tornar-se um referendo sobre a permanência na Zona Euro.

Ainda assim, os investidores continuam nervosos com as promessas da coligação anti-sistema, que pretende aumentar a despesa pública, cortar os impostos e desafiar as regras orçamentais da União Europeia.

Por outro lado, regressou o fantasma da guerra comercial, depois de Donald Trump ter retirado as isenções às suas tarifas sobre o aço e o alumínio, que entraram em vigor a 1 de Junho para a União Europeia, Canadá e México.