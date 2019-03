Empréstimos bancários "totalmente operacionais" na zona euro

Benoît Coeuré, membro do Conselho Executivo do BCE, afirmou esta sexta-feira que os empréstimos bancários na zona euro estão "totalmente operacionais" depois de anos de fragmentação, e a nova ronda de empréstimos a baixo custo visa "proteger esta conquista".

"Atualmente, o canal de empréstimos bancários na zona euro está totalmente operacional após anos de fragmentação", afirmou hoje Benoît Coeuré, ao discursar num simpósio no Banco de França, por ocasião do 20.º aniversário do euro, com o mote "A zona euro: Manter o rumo no meio das incertezas".