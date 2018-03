Fundo europeu de depósitos vai avançar mas de forma gradual

O vice-presidente da Comissão Europeia e o ministro das Finanças e líder do Eurogrupo confirmaram a intenção de avançar em simultâneo com a redução e partilha do risco no sistema financeiro, contudo alguns avanços terão de ser feitos com gradualismo e não para já, pelo menos não antes do Conselho Europeu agendado para Junho.

Esta quinta-feira, numa conferência que decorreu no ISEG, em Lisboa, organizada pela Comissão Europeia e moderada pelo Negócios, acerca do aprofundamento da união económica e monetária, Mário Centeno afirmou que "o mapa que temos desenhado é que a redução e partilha do risco vão avançar em conjunto".