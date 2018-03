Inflação na Zona Euro caiu mais do que o esperado em Fevereiro para mínimos de 2016

A inflação na Zona Euro caiu mais do que o esperado, em Fevereiro, destacando os desafios que o Banco Central Europeu (BCE) enfrenta para alcançar um crescimento sustentado dos preços a rondar os 2%.

Depois de ter avançado, no final do mês passado, que a inflação na Zona Euro se fixou em 1,2%, em Fevereiro, o Eurostat reviu hoje em baixa esse valor para 1,1%, o nível mais baixo desde o final de 2016. No mesmo mês do ano passado, a inflação na região da moeda única estava nos 2%, e no mês anterior (Janeiro deste ano) em 1,3%.

Os dados do Eurostat revelados esta sexta-feira, 16 de Março, mostram ainda que o crescimento dos preços na União Europeia abrandou de 1,6%, em Janeiro, para 1,3% no mês passado.

As taxas mais baixas foram registadas em Chipre (-0,4%), Grécia (0,4%), Dinamarca e Itália (0,5%), enquanto as mais altas foram observadas na Roménia (3,8%), Estónia e Lituânia (3,2%).

Em comparação com Janeiro, a taxa de inflação caiu em 18 Estados-membros da UE, permaneceu estável em dois e subiu em sete. Em Portugal recuou de 1,1% no arranque do ano para apenas 0,7% em Fevereiro.

De acordo com o Eurostat, os maiores contributos para o crescimento dos preços em Fevereiro vieram dos serviços e da alimentação, álcool e tabaco.



O crescimento dos preços registado em Fevereiro fica, assim, muito abaixo da meta do BCE - inflação abaixo, mas próxima de 2% - e confirma a tese do banco central de que a inflação continua muito dependente dos estímulos da autoridade monetária. Na última reunião de política monetária, a 8 de Março, o BCE manteve os juros inalterados e deixou cair a promessa de reforçar o programa de compra de activos.