Os preços ao consumidor continuam com uma evolução contida, mostram os dados publicados esta quinta-feira pelo INE.

Segundo o INE, o índice harmonizado de preços no consumidor em Portugal, indicador que permite a comparação directa com os restantes países da Zona Euro, ficou em 0,8%, uma décima acima do número apurado para Fevereiro. Contudo, o Eurostat só prevê divulgar a primeira estimativa rápida para o conjunto da moeda única a 4 de Abril.

A taxa de inflação homóloga aumentou uma décima em Março, para 0,7%, revelou esta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE), segundo a primeira estimativa rápida.Excluindo os produtos alimentares não transformados e os bens energéticos, categorias mais sujeitas a variações bruscas de preços e que pressionam neste momento os números em baixa, a inflação subjacente passou para 0,8%, ligeiramente acima dos 0,6% que tinham sido registados em Fevereiro. Ainda assim, este é um valor que mostra que os preços continuam com uma evolução contida, apesar do crescimento da economia nacional.Olhando para a comparação mensal, os preços também aceleraram em Março, com a inflação a atingir 1,9%, corrigindo da queda de 0,7% que tinha sido apurada pelos dados definitivos de Fevereiro. Ainda assim, a média dos últimos 12 meses mantém-se baixa, em 1,2%.