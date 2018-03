Mersch acredita que a inflação na Zona Euro está a encaminhar-se para objectivo do BCE

Yves Mersch, membro do BCE, considera que estão reunidas as condições para que a inflação na área da união monetária regresse à estabilidade. Estas palavras podem indiciar que a autoridade monetária está a trabalhar no sentido de colocar um ponto final no programa de compra de activos até ao final do ano.

Para o membro do Banco Central Europeu (BCE), Yves Mersch (na foto), estão reunidas as condições para que a inflação na Zona Euro volte a dar sinais de estabilidade. "A tendência dos salários e da inflação subjacente parece estar a recuperar", disse num discurso proferido esta segunda-feira, em Frankfurt, e citado pela Bloomberg. "Todas as pré-condições para um ajustamento sustentável da inflação em relação ao nosso objectivo estão no lugar" certo, disse.



Ontem, Yves Mersch disse ainda que: "a recuperação económica na área do euro desenvolveu-se melhor do que o esperado e o emprego melhorou significativamente". "Dadas as melhorias nas perspectivas para a inflação, podemos gradualmente reduzir as nossas compras líquidas enquanto mantemos uma política monetária suficientemente solta", acrescentou.





O objectivo do banco central é que a inflação na área do euro fique próxima mas abaixo dos 2%. Em Fevereiro, a inflação na Zona Euro desceu para 1,1%.



Estes comentários foram realizados por um dos membros do BCE com uma postura mais agressiva no que diz respeito à política monetária. Além disso, pode sinalizar que a autoridade monetária liderada por Mario Draghi estará a debater a longevidade do seu programa de compra de activos. Este programa vai manter-se activo até, pelo menos, Setembro, com a autoridade monetária a poder comprar até 30 mil milhões de euros em activos por mês.

Já este mês, Draghi disse que para terminar o programa de compra de dívida, a entidade deve constatar que a inflação está a subir de forma sustentada. Draghi afirmou numa conferência em Frankfurt que "há uma condição muito clara para o BCE terminar o programa de compras líquidas de activos", designadamente "um ajustamento sustentado no ritmo da inflação para o objectivo" do BCE. A política monetária do BCE dever ser calibrada para assegurar que a inflação continua a este ritmo, precisou Draghi na altura.





A 8 de Março, aquando do encontro do BCE, a instituição eliminou dos seus cenários a possibilidade de aumentar o programa de compra de activos. Uma decisão que levantou algumas dúvidas dos investidores, bem como dos jornalistas que estavam na conferência de imprensa que se seguiu à reunião do BCE. Contudo, o presidente da autoridade garantiu que não houve qualquer mudança de política monetária.