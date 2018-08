Respeitar ou violar défice de 3%? Governo italiano não se entende

Em viagem à China, o ministro italiano das Finanças assegurou que o executivo transalpino pretende cumprir as regras orçamentais europeias e fechar 2019 com um défice abaixo do limite de 3%. Já o vice-primeiro-ministro admite superar para financiar enorme aumento da despesa.

Itália quer, ou não, cumprir o limite máximo de 3% do PIB definido pelas regras europeias para o défice orçamental? Sim e não. A resposta é dúbia precisamente porque mesmo no seio do executivo transalpino as opiniões divergem e nem sempre são constantes.





Esta terça-feira, durante uma viagem à China destinada a captar investimento estrangeiro e a assegurar a solidez da dívida pública transalpina, o ministro italiano das Finanças, Giovanni Tria, quis passar uma mensagem tranquilizadora tanto para Pequim como para Bruxelas, garantindo que o objectivo do governo é cumprir as regras europeias.