Sucessão de Centeno no Eurogrupo? Gualtieri junta-se a Calviño e Gramegna

Mário Centeno sai do Eurogrupo a 13 de julho, mas sucessão do português será decidida logo a 9 desse mês. Com a saída confirmada de Centeno, vão começar as movimentações e para além dos falados Nadia Calviño e Pierre Gramegna, o Negócios apurou que o nome do italiano Gualtieri ganha força.