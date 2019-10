UE alerta Itália e França para incumprimento das regras orçamentais

A Comissão Europeia avisou os governos de Itália e França de que as respetivas propostas orçamentais para 2020 incorrem no risco de desrespeitarem as regras orçamentais europeias, sobretudo devido a níveis excessivos de aumento da despesa. Bruxelas exige clarificações já esta quarta-feira.