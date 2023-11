Zona Euro arrisca recessão após um ano a fintá-la

Atividade económica da Zona Euro recuou ligeiramente no terceiro trimestre e há sinais de arrefecimento no final do ano. Até agora, o risco de recessão foi sempre ultrapassado pelos países da moeda única, mas os economistas alertam que agora o cenário “não é otimista”.



Economia da Zona Euro terá contraído 0,1% entre julho e setembro, face aos três meses anteriores, com Portugal a cair ainda mais. Yves Herman/Reuters Joana Almeida JoanaAlmeida@negocios.pt 07:45







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante Há mais de um ano que se teme a possibilidade de uma recessão na Zona Euro. Numa primeira fase, esses receios eram explicados pela guerra na Ucrânia e a crise energética e, mais recentemente, pelo impacto da subida das taxas de juro na atividade económica. Mas, até à data, a Zona Euro tem conseguido fintar a recessão. A incerteza mantém-se, no entanto, para o final do ano, apesar da resiliência demonstrada.



... ... Saber mais Recessão Europa Inflação Alemanha Hamas Eurostat Zona Euro

Zona Euro arrisca recessão após um ano a fintá-la









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Zona Euro arrisca recessão após um ano a fintá-la O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar