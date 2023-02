Certificados travam recurso à almofada financeira

Medina acabou por recorrer menos à almofada financeira do que o esperado em 2022. Certificados de aforro permitiram usar menos os depósitos do que o previsto, mesmo com as necessidades de financiamento revistas em alta.

