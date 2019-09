Hoje, o INE reviu a base de cálculo do PIB, que deixou de ter como ano de referência 2011 e passou a ter 2016. Esta atualização, que é feita numa base regular, geralmente a cada cinco anos, implicou uma r evisão em alta do produto interno bruto apurado para a economia portuguesa Ora, a carga fiscal tal como é definida pelo INE corresponde ao peso das receitas fiscais e contributivas (excluindo as imputadas aos empregadores) sobre o PIB. Com a alteração do PIB, este rácio também sofreu correções: em 2017 baixou 0,3 pontos percentuais face ao que tinha sido apurado até agora, e no ano passado foi corrigido também em baixa, em 0,5 pontos percentuais.O ministro das Finanças, Mário Centeno, tem-se esforçado por explicar em que medida é que a subida deste indicador não representa um aumento de impostos sobre os contribuintes, decorrente de medidas legislativas do Governo. Centeno tem argumentado que resulta do aumento da atividade económica e das características do crescimento que a economia portuguesa tem registado, bem como da melhoria do mercado de trabalho, que implica mais receita de contribuições sociais.Porém, a oposição tem usado o indicador para defender que o atual governo aumentou, no final das contas, os impostos pagos pela população, não tendo virado efetivamente a página da austeridade.Um estudo feito pelo Banco de Portugal indica que a subida de impostos verificada em 2018 se deveu a fatores residuais, não atribuíveis à ação governativa. Este exercício do banco central não tinha ainda os dados atualizados hoje pelo INE.