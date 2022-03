Constâncio: "As taxas de juro irão começar ciclo de aumentos"

O antigo vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE) Vítor Constâncio afirma que "as taxas de juro irão iniciar um ciclo de aumentos" para travar a escalada dos preços na zona Euro, mas, em entrevista ao Eco , defende um "sensato gradualismo" da medida, pelos efeitos já recessivos da guerra na Ucrânia.A posição de Vítor Constâncio surge nas vésperas da reunião de política monetária do BCE marcada para esta quinta-feira. Com a inflação a atingir máximos históricos (5,8% em fevereiro) e a guerra na Ucrânia (com as sanções impostas à Rússia) a prejudicar a economia da zona euro, há uma grande expectativa quanto aos próximos passos do BCE.

Leia Também Ajustamento da política monetária deve ser "gradual", diz Vítor Constâncio

"A política monetária restritiva deverá respeitar um sensato gradualismo, dependente da evolução dos mecanismos internos de amplificação da inflação importada. Não restem, porém, dúvidas que as taxas de juros irão iniciar um ciclo de aumentos como resposta aos mecanismos internos que alimentam a dinâmica inflacionista", disse o antigo governador do Banco de Portugal.