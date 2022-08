Os primeiros dois anos de pandemia custaram aos contribuintes 2.976 milhões de euros em pagamentos de bens e serviços a privados, revelam levantamentos do Tribunal de Contas e cálculos do Dinheiro Vivo, destacados esta sexta-feira pelo Diário de Notícias.





A análise do TdC abrange o período de março de 2020 a março deste ano, embora tinha sido feita por fases. O quarto relatório foi publicado na sexta-feira.





O TdC encontrou 22 mil contratos isentos de fiscalização prévia, que representam 88,5% do montante total, o que será explicado com a necessidade de agilizar as compras.





O ministério da Saúde é responsável por 90% dos contratos e a Acciona surge como a empresa com o maior contrato público, o concurso para a construção do Hospital Central do Alentejo, no valor de 148,9 milhões de euros.





O universo Pfizer (146 milhões), o grupo Luz Saúde (37 milhões) e a construtora Embeiral (23 milhões) também se destacam em cada uma das análises do TdC. No terceiro levantamento lidera a Altice Meo (29,6 milhões).