Contratos covid por ajuste direto com “fundamentação insuficiente”

Auditoria detetou situações em que contratos por ajuste direto e sem sujeição a visto prévio no âmbito do regime excecional criado durante a pandemia não ficou evidente que havia uma “urgência imperiosa” ou uma “estrita necessidade”. Este regime representou quase 90% do valor contratado no período auditado.

