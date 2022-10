Cultura representou 2,3% do valor acrescentado bruto em 2020

As atividades culturais contribuíram em 2,3% para o valor acrescentado bruto (VAB) registado em 2020, segundo os dados divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). O valor foi 0,1 pontos percentuais inferior à média registada nos dois anos anteriores devido sobretudo ao impacto da covid-19 na Cultura."Tendo 2018 como ano de referência e com resultados para o triénio 2018-2020, a nova edição da Conta Satélite da Cultura revela que as atividades culturais representaram cerca de 2,4% do VAB, em 2018 e 2019 e 2,3% em 2020", indica a autoridade nacional de estatística.O ligeiro recuo no VAB da Cultura em 2020, depois de o setor cultural ter gerado um VAB próximo de 4.183 milhões de euros em 2018, reflete "um maior impacto da pandemia covid-19" nas atividades culturais do que "o verificado na economia nacional". O INE estima que o VAB da cultura tenha diminuído 10,6% nesse ano, o que compara com uma redução de 5,8% do conjunto das atividades económicas do país.Essa contração das atividades culturais em 2020 esteve "em larga medida associada à queda do consumo de produtos culturais pelas famílias, que terá diminuído cerca de 20%, passando a representar apenas 2,2% do total do consumo das famílias quando, em 2018 e 2019, correspondia a 2,6%".Considerando os valores registados no pré-pandemia, em 2018, a Cultura abrangeu cerca de 133,6 mil empregos, representando 2,8% do emprego total em Portugal. Já a remuneração média nas atividades da cultura foi superior (1,8%) à remuneração média da economia nacional.A difusão e marketing foram as áreas que mais contribuíram para o VAB da Cultura em 2018 (34,1%), enquanto a produção e divulgação assumiram a primazia na estrutura do emprego cultural (33,5%). Já as artes de espetáculo foram o domínio mais representativo em termos de unidades culturais (31,1%).Apesar de na União Europeia (UE) não existirem muitas comparações em países sobre o peso da Cultura no VAB, as existentes mostram que Portugal surge com o menor peso relativo da cultura no VAB nacional, em comparação com os valores observados nos Países Baixos (3,5%), Estónia (3,3%), Finlândia (3,1%), Polónia (2,9%) e Espanha (2,5%).