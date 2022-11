Leia Também Filiais estrangeiras empregam 571 mil pessoas em Portugal. Trabalhadores recebem mais 404 euros

O valor acrescentado bruto (VAB) das filiais estrangeiras em Portugal atingiu 28 mil milhões de euros em 2021, em termos nominais. Os dados divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram que o VAB criado pelas filiais estrangeiras cresceu 14,8%, face ao mês anterior, ultrapassando valores pré-pandemia."A recuperação em 2021 refletiu-se nos principais indicadores das filiais de empresas estrangeiras, com um crescimento do volume de negócios de 13,3% (-8,7% em 2020), correspondendo a 115 mil milhões de euros e do VAB de 14,8% (-6,7% em 2020), correspondendo em termos nominais a um total de 28 mil milhões de euros em 2021, superando já os valores de 2019", indica o INE.Desses 28 mil milhões de VAB gerado pelas filiais estrangeiras, 65,1% dizia respeito a sociedades detidas por entidades sediadas na União Europeia. O VAB das filiais de grande dimensão (538 sociedades) representou 64,1% do total, enquanto o VAB das filiais estrangeiras com perfil exportador (43,7% do VAB total) cresceu 19,8% em 2021.Em 2021, existiam 9.706 filiais de empresas estrangeiras a operar em Portugal (mais 1,8% face a 2020), correspondendo a 2% do total das sociedades não financeiras. Ao todo, as filiais estrangeiras empregavam cerca de 585 mil pessoas, em 2021, representando "17,7% do total do emprego das sociedades não financeiras".Cada uma dessas filiais empregava, em 2021, cerca de 60 pessoas, um valor acima do registado nas sociedades nacionais (que empregam em média 6 pessoas).A recuperação da atividade económica registada em 2021 refletiu-se também nas sociedades nacionais. No segundo ano da pandemia, o número de sociedades nacionais aumentou 3,8% e o pessoal ao serviço subiu 2,5%. Já o volume de negócios cresceu 16,9% e o VAB das sociedades nacionais expandiu-se em 16,2%, após a forte contração do ano anterior.O INE indica ainda que "a produtividade aparente do trabalho e a remuneração média mensal por pessoa ao serviço das filiais estrangeiras foram superiores em 69,7% e 42,2% às observadas nas sociedades nacionais, atingindo respetivamente 47.507 euros e 1.518 euros, em 2021".