Despesa com juros da dívida tem maior agravamento desde a troika

Nos primeiros três meses deste ano, a despesa pública com juros registou um agravamento superior a 22% face ao mesmo período de 2022. Os efeitos do custo do financiamento já se sentem no serviço da dívida depois de mais de sete anos com variações homólogas trimestrais negativas, o que permitiu uma poupança considerável com esta despesa. Desde o segundo trimestre de 2015 que não se verificava um aumento com uma dimensã

...