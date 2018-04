O mundo dos medicamentos em Portugal em seis gráficos

A despesa em ambulatório do Serviço Nacional de Saúde foi em 2017 de 1.213,5 milhões de euros, uma subida de 2%. Acresce os mil milhões de gastos dos hospitais. A despesa total para o utente subiu 0,3%.

Se no ambulatório (repartição aqui apresentada em gráfico) são os antidiabéticos que mais pesam, nos hospitais são os imunomoduladores que mais encargos representam.

Genéricos já pesam metade do mercado

Os genéricos já pesam, no total do mercado, cerca de metade do volume dispensado em ambulatório. Mas em determinadas moléculas a quota já chega aos 80%, diz a Novartis.