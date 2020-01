Portugal é um dos quatro países desenvolvidos que pode ser alvo de uma melhoria de rating por parte da Fitch, em 2020. A agência de notação financeira elogia a melhoria registada nas finanças públicas e destaca que a promessa de um excedente orçamental este ano é um aspeto muito positivo para a sua avaliação do país.

"O compromisso do governo para alcançar um excedente em 2020 é um aspeto muito positivo para o nosso rating", explica Michele Napolitano, o analista da Fitch responsável pela avaliação do risco da dívida portuguesa, a discursar na conferência anual da agência em Portugal.

O analista justifica o facto de ter atribuído a Portugal uma perspetiva positiva, o que abre espaço a uma melhoria de nota, com os avanços alcançados nas finanças públicas e pela "expectativa que a dívida vai cair nos próximos dois anos".

Será essencialmente a evolução registada ao nível do endividamento que vai determinar se a entidade mexe no rating nos próximos meses. Na sua análise a Portugal, Napolitano destaca ainda a resiliência da economia nacional, antecipando um crescimento de 1,7% em 2020, uma evolução inferior a 2019, em parte devido a um ambiente no mercado laboral um pouco menos dinâmico. Ainda assim, o país vai continuar a crescer acima dos pares europeus.

Entre os fatores que poderão penalizar a avaliação, o analista destaca um abrandamento mais forte da economia global, notando que "Portugal é mais vulnerável a um abrandamento da economia externa", uma situação que iria refletir-se negativamente nas contas públicas.

Novas crises no setor financeiro também poderiam penalizar o rating, com a instituição atenta a qualquer instabilidade no setor.

A Fitch tem agendada para maio a próxima ação de rating para Portugal.