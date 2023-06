Folga orçamental deve ser usada para baixar mais a dívida, defende FMI

A responsável do FMI por acompanhar a economia portuguesa reconhece um peso "excessivo da tributação sobre os salários mais baixos", mas defende que as folgas orçamentais que o Governo conseguir devem ser direcionadas para a redução da dívida pública.





Em entrevista ao jornal Público, Rupa Duttagupta reconhece que a carga fiscal é alta sobre os rendimentos mais baixos, mas avisa que devolver folgas orçamentais decorrentes de uma receita mais elevada que o previsto poderá ter efeitos perversos. "Reencaminhar os ganhos orçamentais de volta para a economia levaria a uma política orçamental que não está em linha com a política monetária", refere, sublinhado que "a procura tem sido forte na economia e alguma moderação é importante para a inflação começar a cair." "Afinal de contas", lembra, "a inflação é o imposto mais regressivo que existe."





Questionada sobre o que fazer com um resultado orçamental melhor que o esperado, Duttagupta refere que "é melhor usar isso para trazer ainda mais a dívida para baixo", referindo que "se se fizer isso, ganha-se espaço para, quando os fundos europeus do PRR acabarem, conseguir manter o investimento público a níveis elevados, o que é muito importante para garantir uma economia forte no futuro."



No ano passado, a dívida pública desceu para 113,9% do PIB, uma queda de 11,5 pontos percentuais face aos 125,4% de 2021.