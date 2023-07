Dívida pública estabilizou nos 280 mil milhões em maio

Leia Também Despesa com juros da dívida tem maior agravamento desde a troika

A dívida pública, na ótica de Maastricht (que é a que conta para Bruxelas), manteve-se inalterada nos 280 mil milhões de euros em maio, segundo os dados divulgados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal (BdP). Esta foi é a primeira vez este ano que a dívida pública estabilizou, depois de quatro meses consecutivos a aumentar em termos mensais.O BdP explica que esta evolução reflete "o aumento das responsabilidades em depósitos (1,8 mil milhões de euros), nomeadamente em certificados de aforro (2,2 mil milhões de euros), e dos empréstimos (0,1 mil milhões de euros)". Por outro lado, a queda nas amortizações líquidas de títulos de dívida (-1,9 mil milhões de euros), sobretudo de curto prazo, equilibrou a balança.Evitando os arrendondamentos, verifica-se, no entanto, que houve uma ligeira subida da dívida pública. Em abril, a dívida era de 279.973,61 milhões de euros, enquanto em maio esse valor cresceu para 280.003,33 milhões. Ou seja, houve um ligeiro aumento da dívida pública, na ordem dos 30 milhões de euros.As previsões do Governo, inscritas no Orçamento do Estado, apontam para uma nova redução anual do rácio de dívida pública, que deverá chegar a quase 12 pontos percentuais, de 113,8% do PIB para um valor abaixo dos 110% do PIB até ao final deste ano. Porém, nos primeiros três meses do ano, a dívida pública subiu para 114% do PIB , devido ao crescimento das responsabilidades em depósitos.A expectativa do Ministério das Finanças, liderado por Fernando Medina, é de que a dívida pública portuguesa caia para um valor abaixo de 100% do PIB em 2025 , permitindo assim tirar Portugal do pódio de países mais endividados do euro. Recentemente, o governador do BdP, Mário Centeno, defendeu que a dívida pública pode atingir 70% do PIB em sete anos , ficando abaixo da média europeia.O BdP revela ainda que os depósitos das administrações públicas aumentaram 0,5 mil milhões de euros em maio. "Deduzida desses depósitos, a dívida pública diminuiu 0,4 mil milhões de euros, para 256,4 mil milhões de euros", sinaliza.(Notícia atualizada às 11:22)