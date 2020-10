Governo prevê queda do PIB de 8,5% este ano e crescimento de 5,4% em 2021

O Governo prevê que a economia caia este ano 8,5%, apurou o Negócios. Esta é a previsão que o ministro das Finanças está a avançar aos partidos com quem está a reunir desde as 9h30. À queda de 8,5%, seguir-se-á, segundo as contas de João Leão, um aumento de 5,4% no PIB de 2021.

O Governo acaba assim por ser ligeiramente mais pessimista do que o Banco de Portugal. A instituição agora liderada por Mário Centeno prevê que o PIB recue 8,1% este ano, uma revisão em alta face à previsão anterior, de 9,5%.

Quanto ao desemprego, este deverá situar-se em 8,7% este ano, baixando logo em 2022, para 8,2%. O desemprego é uma variável fundamental no cenário macroeconómico de qualquer orçamento porque tem um impacto pesado nas contas públicas. Não só pela quebra na receita de IRS, mas também pelo aumento da despesa com subsídios de desemprego.

O défice deste ano deverá situar-se entre 7% e 7,5%, recuando para cerca de metade no ano seguinte. No entanto, esta é provavelmente a variável mais difícil de estimar. Não só por depender muito da evolução da crise sanitária, mas também por estar, no próximo ano, condicionada aos resultados das negociações com os partidos atualmente em curso.



A proposta de Orçamento do Estado será entregue ao Parlamento na próxima segunda-feira.





