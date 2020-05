Governo retifica orçamento sem saber que receita terá

As negociações do Governo com os partidos arrancam esta segunda-feira e à incerteza com a dimensão da crise económica junta-se a indefinição sobre a receita que virá da Europa. O plano é retificar os tectos de despesa e limites de endividamento, sabendo que depois a despesa se poderá ajustar ao provável aumento da receita.