Medina alivia nível de cativações face a 2022

Decreto-lei de execução orçamental deste ano já foi publicado em Diário da República. Nível de cativações da Administração Central definido no diploma parece ser menos restritivo do que o de 2022, mas valores finais serão calculados pela UTAO. Execução de fundos do PRR também fica mais simples.

Medina alivia nível de cativações face a 2022









