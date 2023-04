Medina garante que mulher de João Galamba "não foi nomeada pelo Governo"

O ministro das Finanças garantiu esta terça-feira que o Governo não nomeou a mulher de João Galamba para exercer funções diretivas no Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais [GPEARI], estando em situação de mobilidade interna."A dr.ª Laura Cravo não foi nomeada pelo Governo", frisou Fernando Medina, esclarecendo que "é quadro da administração pública como milhares de quadros. Encontra-se em regime de mobilidade", detalhou o titular das Finanças. "É quadro da CMVM e encontra-se a desempenhar funções no Ministério das Finanças", acrescentou.O programa "Exclusivo", da TVI, noticiou que Laura Cravo, mulher do atual ministro das Infraestruturas João Galamba, coordena há um ano o Departamento de Serviços Financeiros no Ministério das Finanças, liderado por Fernando Medina, embora a nomeação nunca tenha sido publicada em Diário da República.O titular das Finanças lembrou que Laura Cravo "começou na preparação da presidência portuguesa da União Europeia, em 2020, e no exercício dessas competências assumiu a direção de equipa no GPEARI" com funções técnicas. "Não foi nomeada diretora de departamento e não vai ser nomeada pela razão clara e natural do Sr. diretor-geral que pretende que o cargo seja provido em concurso público"."Em síntese, está a questionar o ministro das Finanças por uma nomeação que não fez e só porque circunstancialmente é mulher do ministro", respondeu Medina ao deputado do Chega, Rui Afonso.Fernando Medina está a ser ouvido na comissão de Orçamento e Finanças no Parlamento, a requerimento do Chega sobre os apoios às famílias para mitigar os efeitos da inflação.(Notícia em atualização)