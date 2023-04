Leia Também Ministério das Infraestuturas: CEO da TAP é que quis participar na reunião com deputados do PS

O PSD instou segunda-feira o ministro das Finanças a "esclarecer cabalmente" a nomeação da mulher do ministro das Infraestruturas para o seu ministério, depois de a TVI ter noticiado que a designação nunca foi publicada em Diário da República.O programa "Exclusivo", da estação TVI, noticiou que Laura Abreu Cravo, mulher do atual ministro das Infraestruturas João Galamba, coordena há um ano o Departamento de Serviços Financeiros no Ministério das Finanças, liderado por Fernando Medina, embora a nomeação nunca tenha sido publicada em Diário da República.À TVI, o Ministério das Finanças referiu que Laura Abreu Cravo é funcionária de origem da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e está no GPEARI [Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais] ao abrigo de um Acordo de Cedência de Interesse Público."Considerando a experiência e percurso de Laura Abreu Cravo e a necessidade de melhor articular os trabalhos do GPEARI nesta área, foi convidada a permanecer no referido Gabinete, exercendo a partir de março de 2022 funções de acompanhamento e participação do processo legislativo europeu na área dos serviços financeiros, bem como de coordenação e representação da participação do GPEARI em comités técnicos", pode ler-se, de acordo com a resposta das Finanças publicada no 'site' da estação televisiva.O Ministério das Finanças defendeu que Laura Abreu Cravo "não desempenha uma função dirigente na Administração Pública, razão pela qual não houve lugar à sua nomeação [em Diário da República] pelo Diretor-geral do Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais", ainda de acordo com a resposta enviada à TVI.Para o deputado social-democrata Hugo Carneiro, este é "mais um tiro no porta-aviões do Governo" e a situação "tem que ser cabalmente esclarecida" por Fernando Medina, esperando que o ministro das Finanças aborde o assunto esta terça-feira de manhã, durante a sua presença na Comissão de Orçamento e Finanças no Parlamento."Se não o fizer, nós vamos procurar que ele o faça no Parlamento. Se necessário for, se tivermos que o chamar especificamente ao Parlamento por causa disso, nós chamaremos. Nós não vamos ficar sossegados com a ausência de respostas ou com silêncios, que também é muito característico da parte do PS e do Governo", frisou o social-democrata em declarações à agência Lusa.Questionado sobre se, no entendimento do PSD, a nomeação deveria ter sido publicada em Diário da República, Hugo Carneiro destacou que a "notícia é muito fresca" e que "à luz daquilo que a TVI apresenta, os factos parecem [ser] bastante sólidos"."Mas queremos ouvir a versão do Governo. Nós não vamos tolerar silêncios. Nós queremos isto esclarecido, é assim ou não é, e, depois, tiraremos as nossas ilações", apontou.Hugo Carneiro salientou que se os factos forem como a notícia da TVI apresentou, estes "são muito graves". "Espero que o senhor ministro das Finanças não se refugie novamente numa expressão que ele gosta muito de usar, que é: não sabia", acrescentou.Para o deputado social-democrata, este é um caso que envolve a mulher de outro ministro, que exerce funções desde março de 2022, quando Fernando Medina já era ministro das Finanças e no próprio Ministério das Finanças, sendo, por isso, "impossível dizer que não sabe"."Tem que esclarecer se a lei obriga, ou se a lei não obriga. (...) E se a lei obriga, porque é que a publicação em Diário da República não aconteceu", insistiu.O social-democrata referiu ainda que o Ministério das Finanças disse à TVI que Laura Abreu Cravo "é coordenadora, mas não dirige". "Eu não sei se isto é uma brincadeira de semântica, mas uma pessoa que é coordenadora tem que dirigir alguma coisa, a não ser que seja um cargo, enfim, fictício, fantasma, que não sirva para nada. Portanto, também tem que ser esclarecido", vincou ainda.