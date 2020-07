Nazaré da Costa Cabral: Linhas de crédito “podem implicar encargos elevados para o Estado”

O Novo Banco continua a preocupar o CFP, principalmente se no próximo ano se avançar com uma injeção que esgote o limite máximo de financiamento ao Fundo de Resolução. Mas além disso, Nazaré da Costa Cabral lembra que a banca é um setor que está “muito exposto” à pandemia. E alerta para o impacto que as garantias de Estado, dadas sobretudo nas linhas de crédito mas também nas moratórias legais, podem vir a ter nas contas públicas.

